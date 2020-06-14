الزمالك يستعد لخطف ثلاثي الأهلي

الأحد 14/يونيو/2020 - 01:10 م
الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
حسام مجدي
يدرس نادي الزمالك التعاقد مع ثلاثة لاعبين من صفوف غريمه التقليدي النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

واستقر النادي الأحمر بشكل مبدئي على بعض أسماء الراحلين أبرزهم صالح جمعة وحسين السيد ووليد أزارو الثنائي المعار إلى الخارج.

وجاء قرار الأهلي بالاستغناء عن الثلاثي بناءا على طلب من السويسري رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء والذي أكد أنه ليس في حاجة لخدماتهم في الموسم المقبل.

وينتظر مسئولو القلعة البيضاء اتخاذ القرار النهائي في الأهلي بشأن هؤلاء اللاعبين الثلاثة ليبدأ في التفاوض معهم لضمهم أو ضم أحدهم في الميركاتو الصيفي.

ويبحث نادي الزمالك منذ فترة عن تدعيم بعض المراكز في الفريق استعدادا للموسم القادم أبرزها مركز الوسط والظهير الأيمن والهجوم ولكن لم يحسم أي صفقات رسمية حتى الآن.

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