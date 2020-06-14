الأحزاب الأيرلندية تقترب من اتفاق الائتلاف والقادة يجتمعون

الأحد 14/يونيو/2020 - 12:59 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
أعلن أحد أعضاء فريق التفاوض في أيرلندا، اليوم الأحد، أن أحزاب فيانا فايل وفاين جايل وخضر على وشك تشكيل حكومة ائتلافية جديدة بعد أكثر من أربعة أشهر من الجمود.

وقال نائب حزب الخضر أوسيان سميث، على "تويتر" في 0334 بتوقيت جرينتش بعد 19 ساعة من المحادثات: "وافقت فرق التفاوض الثلاثة على معظم برنامج الحكومة هذا الصباح. وقد ترك عدد قليل من القضايا لقادة الحزب ليقرروا في وقت لاحق اليوم. الكثير من الأشياء الجيدة هناك"، كما أوردت وكالة "رويترز".

دخلت أيرلندا في مأزق سياسي منذ أن أدت الانتخابات غير الحاسمة التي جرت في الثامن من فبراير إلى دفع يمين الوسط فاين غايل وفيانا الفشل معًا للمرة الأولى.

تبادلت الأحزاب التي كانت مهيمنة في السابق السلطة طوال تاريخ الأمة منذ خروجها من جوانب متعارضة من الحرب الأهلية في أيرلندا في عشرينيات القرن الماضي.

إنهم بحاجة إلى حزب الخضر ليحكم الأغلبية في البرلمان الممزق الذي لا يمكنه تمرير أي قوانين جديدة، بما في ذلك تلك اللازمة لدعم حزمة 6.5 مليار يورو من تدابير الدعم للشركات المصابة بالفيروس، حتى يتم تشكيل إدارة جديدة.

يجب أن يتم التصديق على أي اتفاق من قبل أعضاء القاعدة الشعبية من كل حزب، مع مطالبة الخضر الأصغر بدعم الثلثي، وهو شريط أعلى من الأحزاب الأكبر والتي يمكن أن تفسد الصفقة حتى الآن.

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