بعد نجاح حفلها الأخير.. أمال ماهر تبعث رسالة مليئة حب لجمهورها

الأحد 14/يونيو/2020 - 12:59 م
بوابة الفجر
هبة أحمد


أعربت الفنانة آمال ماهر عن سعادتها الكبيرة بردود الأفعال التي تلقتها من محبيها، بعد نجاح حفلها الأخير الذي قدمته أولان ين منذ يومين على سفح الأهرامات، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت آمال ماهر صورة جديدة لها، وعلقت على الصورة قائلة :"مش قادرة أوصف إحساسي بحبكم ودعمكم ليا، قد إيه بيمنحني طاقة إيجابية وبينعكس عليا بكل شيء جميل".

وفي سياق آخر، طرحت آمال ماهر مؤخرًا أغنية "اللي قادرة" وهي الأغنية الرسمية لمسلسل "ليه لأ" وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا حيث تخطت عدد مشاهداتها حوالي 6.5 مليون مشاهدة على موقع "يوتيوب"، وهي من كلمات نادر عبدالله و الحان وتوزيع خالد عز.





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