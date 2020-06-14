الأهلي يرفض التصويت حول عودة الدوري

الأحد 14/يونيو/2020 - 12:57 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
لم يحسم أمر عودة النشاط الرياضي في مصر من عدمه، بعدما كان توقف في شهر مارس الماضي، وحسب التقارير الصحفية، سيتم اتخاذ القرار بنظام التصويت برأي الأغلبية من أندية الدوري المصري.

وأبدى مسئولو الأهلي رفضهم لفكرة اللجوء للتصويت لحسم مصير عودة مسابقة الدوري خلال اجتماع اتحاد الكرة مع أندية الدوري.

وطالب الأحمر بضرورة حسم الموقف من خلال المعطيات الحقيقية والأسباب سواء بإستكمال المسابقة أو إلغائها.

الأهلي يبحث عن مصلحة الكرة المصرية باستكمال المسابقة، حسب ما أوضح مصدر داخل القلعة الحمراء،والذي أكد أن الأهلي يرى أن الإلغاء سيكلف الأندية خسائر مادية كبيرة.

كما أكد أن الأهلي يرفض ايضا إقامة مباريات كأس مصر والاعتذار عن استكمال الدوري.

جدير بالذكر أن الأهلي يأتي على رأس الأندية التي ترغب فى عودة الدوري مع المقاولون العرب والإنتاج الحربي وبيراميدز، بينما ترفض باقي أندية الدوري استكمال البطولة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عودة الدوري بيراميد الاهلي اتحاد الكرة

أخبار تهمك

كارثة كبرى في برشلونة

منذ ساعتين و 41 دقيقة

الأهلي يرفض التصويت حول عودة الدوري

منذ 40 دقيقة

تحذير مهم من السجائر الإلكترونية.. تسبب أعرضا تشبه كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

لجنة مكافحة كورونا تكشف موعد ذروة الفيروس في مصر: قريبا

منذ ساعة و 16 دقيقة

طلب مهم من عمرو أديب للحكومة بشأن الحج هذا العام

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل الدواء الروسي لعلاج مصابي الكورونا في 5 أيام (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يستعد لخطف ثلاثي الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

"ألفاكيور": انفراجة في أزمة نقص المستحضرات المحتوية على باراسيتامول

منذ نصف ساعة

الطبيب المصري الوحيد ضمن فريق "أكسفورد" يكشف تفاصيل لقاح الكورونا

منذ حوالي 15 ساعة

رد فعل حاسم من "الري" تجاه أزمة سد النهضة.. وتحذير قوي لـ أديس أبابا (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

"كلمة السر قنديل".. أحمد موسى يكشف معلومات خطيرة عن بناء سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

هل فيروس كورونا مؤامرة؟.. فاروق الباز يكشف الحقيقة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| الصحة: تسجيل 1677 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و62 وفاة

منذ حوالي 16 ساعة

الحكومة تحسم الجدل بشأن مواعيد غلق المقاهي والمحلات التجارية عقب انتهاء كورونا (فيديو)

منذ يوم

قادمة من الصين.. الموجة الثانية لكورونا على الأبواب (صور)

منذ حوالي 19 ساعة

نشأت الديهي مهددا أثيوبيا: صبر مصر نفذ بشكل لا يتوقعه أحد

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

3 أسباب تهدد الدوري المصري بالإلغاء

إحالة أزمة مؤجلات الدوري المصري إلى عامر حسين

رئيس الاتحاد السكندري: تعاقدنا مع صفقتين سيئتين

السيناريوهات المحتملة لاستكمال الدوري المصري

عاجل - الأهلي يحسم موقفه من عودة الدوري المصري

رئيس لجنة المسابقات: الاتحاد التونسي اتخذ قرارًا بعدم إلغاء مسابقة الدوري والأندية تؤيد ذلك

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:20 م

لجنة مكافحة كورونا تكشف موعد ذروة الفيروس في مصر: قريبا

طلب مهم من عمرو أديب للحكومة بشأن الحج هذا العام

09:08 ص

هل فيروس كورونا مؤامرة؟.. فاروق الباز يكشف الحقيقة

08:43 ص

الزمالك يستعد لخطف ثلاثي الأهلي

01:10 م

رد فعل حاسم من "الري" تجاه أزمة سد النهضة.. وتحذير قوي لـ أديس أبابا (فيديو)

08:24 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم