الأهلي يرفض التصويت حول عودة الدوري

لم يحسم أمر عودة النشاط الرياضي في مصر من عدمه، بعدما كان توقف في شهر مارس الماضي، وحسب التقارير الصحفية، سيتم اتخاذ القرار بنظام التصويت برأي الأغلبية من أندية الدوري المصري.





وأبدى مسئولو الأهلي رفضهم لفكرة اللجوء للتصويت لحسم مصير عودة مسابقة الدوري خلال اجتماع اتحاد الكرة مع أندية الدوري.





وطالب الأحمر بضرورة حسم الموقف من خلال المعطيات الحقيقية والأسباب سواء بإستكمال المسابقة أو إلغائها.





الأهلي يبحث عن مصلحة الكرة المصرية باستكمال المسابقة، حسب ما أوضح مصدر داخل القلعة الحمراء،والذي أكد أن الأهلي يرى أن الإلغاء سيكلف الأندية خسائر مادية كبيرة.





كما أكد أن الأهلي يرفض ايضا إقامة مباريات كأس مصر والاعتذار عن استكمال الدوري.



