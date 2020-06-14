الشباب السعودي يخاطب الأهلي لتخفيض مطالبه المادية لرحيل أزارو

الأحد 14/يونيو/2020 - 12:59 م
بوابة الفجر
محمد الصو
جدد مسؤولو الشباب السعودي، اتصالاتهم مع النادي الأهلي من أجل الحصول على خدمات المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق المعار إلى الاتفاق السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان النادي الأهلي، حدد مبلغ 3 ملايين دولار من أجل رحيل أزارو، عن صفوف الفريق بالموسم الجديد، وسط محاولات من جانب عدد من الأندية للظفر بخدماته.

وجاءت اتصالات الشباب السعودي مع القلعة الحمراء، من أجل محاولة تخفيض المتطلبات المادية الراغب في تحصيلها من وراء بيع اللاعب، بسبب الأزمة التي تمر على الأندية بالوقت الحالي، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان السويسري رينيه فايلر المدير الفني، طالب إدارة القلعة الحمراء بالتنازل عن خدمات اللاعب وتسويقه بالصيف المقبل، بعد خروجه من حساباته الفنية وعدم الحاجة إلى إمكانياته.

ومن المقرر أن تنتهي إعارة أزارو مع الاتفاق السعودي، بنهاية الموسم الجاري، حيث يرغب الفريق السعودي في الحصول على خدماته بصفة نهائية.

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