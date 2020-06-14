سوسن بدر: سعيدة بنجاح "ونحب تاني ليه".. لهذا السبب تحمست للمشاركة به

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أعربت الفنانة سوسن بدر عن سعادتها بنجاح مشاركتها في بطولة المسلسل الرمضاني ونحب تاني ليه وأنها كانت متحمسة له جدًا.





وقالت في تصريحات صحفية لها "العمل مختلف جدا وهذا ما راهنا عليه لأنه شيق وممتع واجتماعي وأحداثه تدور في إطار اجتماعي رومانسي تتخلله بعض المشاهد الكوميدية.



وأضافت: الشئ الذي حمسني للتواجد في العمل هو مناقشته للزواج ومشاكله والحياة الأسرية وخاصة أني بعيدة عن هذا اللون منذ فترة طويلة.



جدير بالذكر أن ونحب تاني ليه حظي بنجاح كبير في الماراثون الرمضاني وهو من بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز وسوسن بدر وكريم فهمي وتأليف عمرو محمود ياسين.