عاجل.. الكاف يقترب من تحديد الموعد النهائي لعودة البطولات الأفريقية

كشف عبد المنعم باه السكرتير العام للإتحاد الإفريقي لكرة القدم، ان عنودة مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ونصف نهائي الكونفدرالية ستكون قريبة جدا وتحديد الموعد النهائي خلال الأيام القليلة القادمة.





وقال عبد المنعم باه في تصريحات خاصة لموقع radiosportinfo.com : "نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ونصف نهائي الكونفدرالية قد يتم إستئنافهم خلال وقت قريب جداً" .





وتابع: "نواجه مشكلة فيما يخص تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 خاصة إذا تعصب إقامة مباريات التصفيات في أكتوبر ونوفمبر سيكون علينا التفكير في خطط بديلة والتي من بينها تأجيل البطولة إلى وقت لاحق " .



