محمود الليثي يمازح متابعيه عبر الـ"إنستجرام"

Advertisements

شارك الفنان محمود الليثي، جمهوره بصورة جديدة له، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلق محمود، على الصورة قائلًا:"وبعدين في الملل دا بقى.. انا هخش استحمى".





ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنانة المصري، فنهالت التعليقات عليه، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"طب متستنى العيد الكبير" وأضاف آخر"حمام الهنا يا سعادة"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"خد الليفه معاك".



يذكر أن آخر أعمال محمود الليثي، مسلسل "النهاية" وتدور أحداثة حول خيال علمي، في عام 2120، شارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف،أحمد وفيق، ناهد السباعي، عمرو عبد الجليل، محمد لطفي، أحمد مجدي، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى.