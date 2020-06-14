مبيعات الأجانب والعرب تقود بورصة مصر للهبوط 0.66% بمنتصف التداولات

الأحد 14/يونيو/2020 - 12:16 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
واصلت مؤشرات البورصة المصرية أداؤها المتباين بمنتصف جلسة اليوم الأحد ، في إطار موجة تصحيحية علي الأسهم القيادية وإستمرار مبيعات الأجانب والعرب مع تراجع الأسواق العالمية وتراجع سعر النفط .

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.66% ليصل إلى مستوى 10760.1 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 1250.7 نقطة، وارتفاع مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 2045 نقطة.


وإختتمت البورصة  المصرية تداولات الاسبوع المنقضى على تباين للجلسة الثالثة بعد 7 جلسات من الارتفاع و صلت بالمؤشرات و معظم الاسهم لمناطق مقاومة جديدة ، لتعود بموجة جنى ارباح خاصة على قياديات الرئيسي و التجارى الدولى مقلصة من ارتفاعاتها لينهى الرئيسي تداولات الخميس على تراجع بنسبة 0.93% عند 10831 نقطة ، بمبيعات من المستثمرين العرب و الاجانب ، مقابل استمرار شراء المؤسسات المحلية ، فيما انهى السبعينى متساوى الاوزان على ارتفاع طفيف اقل من عشر النقطة المئوية عند 283.44 نقطة ، و الذى جاء بقيم تداول أقل من المتوسط بلغت 808 مليون جنيه ، بحجم تداول 312 مليون سهم ، من خلال 33510 صفقة بمخطط سيولة 49% للشراء ، ليفقد رأس المال السوقى للشركات المقيدة 4.347 مليار جنيه بنهاية تداولات الخميس

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