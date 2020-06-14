لهذا السبب.. مي حريري تشبّه إليسا بالراحل عبد الحليم حافظ

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كشفت مي حريري عن حادث طريف تعرّضت له منذ سنوات أثناء إحياءها لحفل غنائي في الكويت وذلك عندما قدّمت أغنية باللهجة العراقية لافتة إلى أنها لم تكن تعلم عن المشاكل السياسية بين البلدين .





وتابعت الفنانة اللبنانية مي حريري خلال لقائها في برنامج " Atv Live" مع الإعلامي الكويتي صالح الراشد عبر قناة Atv الكويتية، إلى أنها أحيت العديد من الحفلات في الكويت ولكنّها ترغب في المشاركة ضمن فعاليات مهرجان "هلا فبراير".



كما تحدثت عن إحدى الصدمات التي تعرّضت لها، وهي أنها عندما نوت الإستقرار والعيش في لندن بجانب إبنتها سارة إنتشر فيروس كورونا وقرّرت العودة إلى لبنان ليتمّ بعدها قفل المطار حيث إضطرت أن تبقى في بلدها .



وتحدث الإعلامي صالح الراشد عن حبّ مي للوسط الفنّي وإحترامها لزملاءها وتهنئتهم على أعمالهم ومن ضمنهم الفنانة إليسا حيث قالت مي :"لما إنسان بيعمل أعمال حلوة لازم نهنيه" ، " أنا بحب إليسا وهي نجمة كبيرة أحترمها ، والفن هو روح جميلة ونفسيّة طيّبة" .



وقامت مي بتشبيه إليسا بالفنان الراحل عبد الحليم حافظ الذي صار صوته خالدًا بفضل إحساسه العالي قائلة :"أنا بحس إليسا من هي النوعية ، عندها إحساس فظيع".