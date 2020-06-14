الأهلي يتسبب في أزمة كبيرة للصفاقسي

فجرت تقارير صحفية مفاجأة، بشأن حصول الأهلي على 110 ألف دولار، من قبل نادي الصفاقسي، بعد الحكم من لجنة فض النزاعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).





وحصل الأهلي على ذلك المبلغ، بشأن صفقة انتقال النيجيري جونيور أجايي لصفوف القلعة الحمراء عام 2016.





وبحسب إذاعة "IFM" التونسية، أنه الأهلي تسبب في تعليق حساب نادي الصفاقسي بمنظومة انتقال اللاعبين "TMS" لحين سداد المبلغ.



