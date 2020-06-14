إسلام إبراهيم يشارك متابعيه بمقطع فيديو من كواليس"ب 100وش"

الأحد 14/يونيو/2020 - 12:11 م
بوابة الفجر
رشا عادل
شارك الفنان أسلام إبراهيم، جمهوره بمقطع فيديو جديد له، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهر خلال مقطع الفيديو من كواليس مسلسل "100 وش" وهو يغني برفقة فريق المسلسل.

ولاق مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور أسلام، فنهالت الآف التعليقات عليه، فكتب احد متابعيه قائلًا:"احلى عصابه في الدنيا كلها واحلى ماظر هاكر في العالم" وأضاف آخر"انا حفظاها اكتر منكو"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"اسلام انت مش متخيل احنا البيت كلو متقمصك طول اليوم".

مسلسل "ب100 وش" تدور أحداثة في إطار كوميدي، وشارك في بطولته مجموعة من الفنانين منهم الفنانة نيللي كريم وآس ياسين وأسلام إبراهيم وعلا رشدي.

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