مغربي جديد علي ردار الزمالك

يخطط مسئولي نادي الزمالك للتعاقد مع المغربي مهدي أوبيلا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي حسنية أغادير، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وكشفت تقارير صحفية أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، تواصل مع اللاعب بشكل شخصي عبر الهاتف، للاقناعه بالانتقال إلى صفوف القلعة البيضاء.





وأعرب المدير الفني عن إعجابه بالقدرات الفنية لأوبيلا، بعدما شاهد العديد من الفيديوهات للاعب المغربي.





كما يرتبط أوبيلا بصداقة مع لاعب الزمالك محمد أوناجم، الذي بدوره تواصل مع اللاعب هو الآخر من أجل الضغط عليه للموافقة على اللعب للأبيض.





وكان الزمالك قد تراجع عن ضم اللاعب التونسي غيلال الشعلالي، الذي فسخ عقده مؤخرا مع فريق أنطاليا سبور التركي، مفضلا التعاقد مع أوبيلا لتدعيم خط الوسط الفريق في الميركاتو الصيفي القادم.





الجدير بالذكر أن وزير الرياضة أشرف صبحي أعلن عن البدء في فتح الأندية تدريجيا بداية من يوم الأحد القادم الموافق 15 يونيو، تمهيدا لعودة النشاط الرياضي في شهر أغسطس المقبل، بعد توقف دام لثلاثة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.



