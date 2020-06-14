بعد تعافيها من كورونا.. تعرف على أول ظهور للنائبة شيرين فراج

تشارك شيرين فراج، عضو مجلس النواب عن دائرة التجمع والشروق بالقاهرة، في الجلسة العامة للبرلمان، والتي ستعقد بعد قليل، وذلك في أول ظهور لها بعد تعافيها نهائيًا من فيروس كورونا.





كانت النائبة من أولى الحالات الإيجابية التي ظهرت في مجلس النواب، وثبت إيجابية تحاليل الكشف عن فيروس كورونا، لتدخل المستشفى وتتلقى بروتوكول العلاج كاملًا.





ويستأنف البرلمان برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الأحد، جلساته العامة لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة.





رقم قياسي جديد لإصابات ووفيات كورونا

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 421 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11529 حالات حتى الأمس.





وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12919 حالة، من ضمنهم الـ 11529 متعافيًا.





وكشف عن تسجيل 1677 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 62 حالة جديدة.





وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وأوضح أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وأضاف أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 42980 حالات من ضمنهم 11529 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1484 حالة وفاة.



