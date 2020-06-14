بنات شريف منير.. قصة تنمر جديدة تعيد البشرية للعصر الجاهلي

بنات شريف منير ، تعاني غالبية المجتمعات العالمية والعربية على وجه الخصوص بظاهرة "التنمر" التي تسئ للإنسانية والدين والأعراف والتقاليد، وتنتهك الحقوق والواجبات وتتعدى على حرية الأفراد الشخصية والمجتمع بوجه عام.





بنات شريف منير





واشتعلت أزمة على مواقع التواصل الاجتماعي بطلها بنات شريف منير الفنان المصري الذي قرر أن ينشر صورة لابنتيه الصغيريتين سنًا، كاميليا وفريدة معبرًا عن شهوره كأب وفرحة يريد أن يشاركها محبيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.





الهجوم على بنات شريف منير





وتفاجأ بنات شريف منير بهجوم غير مبرر عليهما على حساب والدهم الرسمي عبر موقع تبادل الصور الشهير "إنستجرام" في مشهد "تنمري" جديد، وبوازع ديني "مختلق" وغير حقيقي ينهال عليه البعض بالشتائم.





حزن بنات شريف منير





وغضب بنات شريف منير ووالدتهم من هذا الهجوم الغير مبرر عليهما مطالبين والدهم بحذف الصورة التي نشرها وعلق عليها: "فريدة شريف منير اللى قاعدة .. كاميليا شريف منير اللى نايمة.. تصوير: كاميليا شريف منير".





حذف صورة بنات شريف منير





حُذفت صورة بنات شريف منير من حسابه على "إنستجرام" وسط إصرار من زوجته لمنع المزيد من الأذى و"التنمر" إلا أنه أعاد نشر نفس الصورة بعدما حذفها، مطالبًا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإعادة حقه ممن هاجموه وجرحوه هو وبناته.





فيديو بنات شريف منير





وظهرت بنات شريف منير كاميليا وفريدة في فيديو عبر تقنية "البث المباشر" مع والدهم الفنان المصري صاحب التاريخ الكبير، الذي طالب بضرورة أن يتمسك الجميع بحقوقهم وافبلاغ عن أي إساءة.





بنات شريف منير في موقف محرج





وبدى على وجه بنات شريف منير حالة من الحزن الذي سيطر عليهما لما لاقوه من إهانات بعدما نشر والدهم صورة لهما في غرفتهما، والتي لقت هجومًا كبيرًا من قبل البعض، ومحدثينه بلغة "الدين".





بنات شريف منير في فيديو مباشر





وجلس بنات شريف منير خلف والدهم وهو يتحدث في البث المباشر الذي قال في: "دول المذنبين، دول المتهمين، اللى عملوا المصيبة وبوظوا البشرية، وأذوا الناس والدين، لأن الناس اللى بعتولى بيكلمونى بالدين، اللى شتمونى ملايكه بيكلمونى بالدين، دول البنتين الكبار أوى اللى أذوا الدنيا كلها"، في مشهد غلبه الحزن.





حق بنات شريف منير





وطمأن الفنان محبيه بأن بنات شريف منير سيأخذون حقوقهم وأنا ما تعرضا إليه سيعاقب عليه من قام بهذا الفعل المسيء لهما، داعيًا كل من يتعرض للتنمر ضرورة الإبلاغ وعدم الصمت، مشيرًا إلى أنا النيابة العامة تولي هذا الأمر اهتمامًا كبيرًا.



