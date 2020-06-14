حقيقة انضمام حمدي النقاز إلى الرجاء

الأحد 14/يونيو/2020 - 11:59 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
انتشرت العديد من الأنباء في الفترة الماضية التي تشير إلى رغبة نادي الرجاء البيضاوي المغربي في التعاقد مع التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن السابق لنادي الزمالك في الصيف القادم.

ونفت صحيفة "المنتخب" المغربية كل الأنباء المتداولة عن دخول نادي الرجاء في مفاوضات مع النقاز لضمه في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأكدت الصحيفة أن نادي الرجاء يهتم حاليا بتجديد عقد لاعبيه الأساسيين ولا يهتم بضم صفقات جديدة في الوقت الحالي.

وأظهرت العديد من الأندية رغبة في التعاقد مع النقاز في الصيف أبرزها نادي النجم الساحلي ونادي الترجي التونسيان.

يذكر أن حمدي النقاز في الفترة الحالية لا يتواجد في قائمة أي نادي بعد أن فسخ عقده مع نادي الزمالك في الشتاء الماضي وبالتالي سينتقل إلى النجم الساحلي في صفقة انتقال حر ولن يكلف النادي شئ.

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