"الداخلية" تضبط 5 قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي

الأحد 14/يونيو/2020 - 12:00 م
بوابة الفجر
نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، في ضبط 5 قضايا في مجالات "اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي تحويلات مالية غير مشروعة، تهريب جمركي، تزوير أوراق، نصب واحتيال على المواطنين".

وضبط فيها 7 متهمين، وبلغ إجمالي المبالغ المضبوطة (69100 جنيه مصري – 17493 دولار) تم ضبطها نقديًا، وتم ضبط (5 ملايين جنيه مصري) تم ضبطها مستنديًا، وبلغت قيمة الرسوم الجمركية مبلغ (35228334 جنيها مصريا).

وجاء ذلك، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما في مجال ضبط الجرائم التي تتعلق بالمال العام واستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


وواصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية في مجال مكافحة جرائم الاتجار في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة، وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط (2) قضية "اتجار بالنقد الأجنبي - تحويلات مالية غير مشروعة".

وضبط فيهما "شخصين" بنطاق محافظتي "الجيزة، الدقهلية"، وبلغ إجمالي المبالغ المضبوطة فيها (9 آلاف جنيه مصري) وعملات أجنبية بما يعادل (20095 جنيها مصريا) تم ضبطها نقديًا، وكذا عملات أجنبية بما يعادل (1763750 جنيها مصريا) تم ضبطها مستنديًا. 

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما في مجال ضبط الجرائم التي تتعلق بالمال العام واستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية تقدم الرعاية لسيدة وضعت مولدها داخل المترو

ونجحت الخدمات الأمنية المعينة بتأمين إحدى محطات مترو الأنفاق، في تقديم الرعاية اللازمة لإحدى السيدات، والتي وضعت مولودتها داخل إحدى عربات مترو الأنفاق.

وتعود بدأت الواقعة حين تبلغ لقسم شرطة ثان مترو الأنفاق من الخدمات الأمنية المعينة بمحطة سراي القبة لمترو الأنفاق بشعور إحدى السيدات بآلام الوضع أثناء تواجدها بإحدى عربات القطار وبصحبتها زوجها، حيث تم تقديم أوجه الرعاية اللازمة واستدعاء سيارة الإسعاف بمعرفة الخدمات الأمنية المتواجدة بالمحطة وتم نقل السيدة ومولدتها للمستشفى لاستكمال تقديم الرعاية الطبية لهما.

ولاقى ذلك استحسان المواطنين من رواد المحطة ومستقلي المترو، وقدموا الشكر لرجال الشرطة على الجهد المبذول والمساعي الحميدة لمساعدة السيدة المذكورة وتقديم الرعاية اللازمة لها.

وجاء ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة الحالات ذات الطابع الإنساني.

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