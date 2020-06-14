"الداخلية" تضبط 5 قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، في ضبط 5 قضايا في مجالات "اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي تحويلات مالية غير مشروعة، تهريب جمركي، تزوير أوراق، نصب واحتيال على المواطنين".





وضبط فيها 7 متهمين، وبلغ إجمالي المبالغ المضبوطة (69100 جنيه مصري – 17493 دولار) تم ضبطها نقديًا، وتم ضبط (5 ملايين جنيه مصري) تم ضبطها مستنديًا، وبلغت قيمة الرسوم الجمركية مبلغ (35228334 جنيها مصريا).





وجاء ذلك، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما في مجال ضبط الجرائم التي تتعلق بالمال العام واستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.









وواصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية في مجال مكافحة جرائم الاتجار في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة، وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط (2) قضية "اتجار بالنقد الأجنبي - تحويلات مالية غير مشروعة".





وضبط فيهما "شخصين" بنطاق محافظتي "الجيزة، الدقهلية"، وبلغ إجمالي المبالغ المضبوطة فيها (9 آلاف جنيه مصري) وعملات أجنبية بما يعادل (20095 جنيها مصريا) تم ضبطها نقديًا، وكذا عملات أجنبية بما يعادل (1763750 جنيها مصريا) تم ضبطها مستنديًا.





جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما في مجال ضبط الجرائم التي تتعلق بالمال العام واستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



