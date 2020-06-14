الدوري الأرجنتيني مهدد بالإلغاء

الأحد 14/يونيو/2020 - 11:58 ص
بوابة الفجر
استبعد وزير الصحة الأرجنتيني، خينيس غونزاليس غارثيا، عودة كرة القدم في الوقت الراهن، لعدم وجود الظروف المناسبة، في ظل استمرار أزمة فيروس كورونا المستجد.

قال وزير الصحة في مقابلة مع محطة TyC Sports: "يفضل اتباع استراتيجية "الخطوة بخطوة" لبحث أفضل لحظة لعودة البطولات".

وأضاف: "أتمنى عودة كرة القدم مثل كل جماهير الكرة، أشتاق لها كمشجع، ولكن الأمر يجب أن يتم خطوة بخطوة، لست ديكتاتوراً، ولكن لدي الأسباب التي تحول دون اتخاذ قرار عودة الكرة".

وتابع: "البلاد تحقق نجاحاً في التصدي للوباء، في لغة كرة القدم نحن ننهي الشوط الأول ونتقدم بهدف أو هدفين، مازالت هناك سعة في النظام الصحي، هناك الكثير من الأسرة المتاحة في وحدات العناية المركزة".

وشدد وزير الصحة على أنه يتواصل بشكل مستمر مع رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، كلاوديو تابيا، وأنهما يتفقان على ضرورة رعاية المواطنين، وعدم خلق توقعات خاطئة.

واختتم: "أتمنى أن لا يعاني اللاعبون بسبب فترة التوقف الطويلة، للأسف هذه الفترة ستستمر، نحاول أن يحدث أقل ضرر، وبعيداً عن الضرر الذي تعانيه الأندية، هناك ضرر في كل الأرجنتين".

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