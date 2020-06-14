تعرف على أرقام عمار حمدي الصفقة المنتظرة لبيراميدز

الأحد 14/يونيو/2020 - 11:56 ص
بوابة الفجر
علاء خليف
اعترف عمار حمدي لاعب النادي الأهلي والمعار إلي نادي طلائع الجيش بمفاوضات نادي بيراميدز للتعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق السماوي في الموسم المقبل.

وأكد لاعب الأهلي في تصريحات تليفزيونية أن مسئولي نادي بيراميدز تواصلوا معه خلال الفترة الماضية، من أجل الحصول على خدماته بشكل نهائي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مؤكدًا أنه لن يرحل إلا بموافقة إدارة القلعة الحمراء.

ومن المنتظر أن يدخل مسئولي نادي بيراميدز في مفاوضات مع إدارة النادي الأهلي خلال الأيام المقبلة، من أجل التعاقد مع عمار حمدي، في الميركاتو الصيفي.

ويستعرض "الفجر الرياضي" أرقام عمار حمدي مع الأهلي والإتحاد السكندري وطلائع الجيش:-

عمار حمدي من مواليد 7 مارس 1999 يبلغ عمره 21 عامًا، يجيد اللعب في مركزي خط الوسط المهاجم، والجناح الأيسر، تبلغ القيمة التسويقية للاعب 250 ألف يورو.

انضم عمار حمدي إلي نادي الأهلي قادمًا من نادي النصر عام 2018 لكنه لم يحظي بفرصة للمشاركة في المباريات مع الفريق الأهلاوي، ورحل على سبيل الإعارة لنادي الإتحاد السكندري في يناير 2019 واستمر مع زعيم الثغر حتي يوليو من نفس العام، قبل اعارته مجددًا لطلائع الجيش بالموسم الحالي.

شارك عمار حمدي في مباراة وحيدة مع النادي الأهلي أمام فريق بني سويف في كأس مصر، وفاز فريقه 3 – 1 وشارك اللاعب لمدة 45 دقيقة فقط.

أما مع الإتحاد السكندري، خاض 15 مباراة (14 بالدوري الممتاز – 1 مباراة بكأس مصر)، بإجمالي دقائق لعب فعلية 1155 دقيقة، وسجل 3 أهداف وصنع 4 آخرين، وحصل على بطاقة صفراء وحيدة.

بينما شارك في 3 مباريات مع طلائع الجيش بالموسم الحالي، بواقع 242 دقيقة لعب، ولم يسجل أو يصنع أي أهداف، قبل أن يتوقف النشاط الرياضي بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

خاض لاعب الأهلي 11 مباراة مع المنتخب الأولمبي تحت قيادة شوقي غريب بواقع (7 مباريات ودية – 4 مباريات رسمية)، بإجمالي دقائق لعب فعلية 891 دقيقة، وصنع هدف وحيد، وساهم في تتويج منتخب الفراعنة بكأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا والتأهل لأولمبياد طوكيو.

انضم عمار لمنتخب مصر الأول في مارس 2019 تحت قيادة المكسيكي خافيير أجيري مدرب الفراعنة السابق، وشارك في مباراة وحيدة أمام النيجر في تصفيات أمم إفريقيا، ولعب 69 دقيقة فقط، وصنع هدف المنتخب الوحيد في المباراة التي انتهت بالتعادل 1 / 1.

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