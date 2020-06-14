أصاله تتخطى نصف مليون مشاهدة بعد 6 ساعات من طرح "جيتني مكسور"

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نجحت أغنية أصاله"جيتني مكسور" في تحقيق نجاحًا كبيرًا، حيث تخطت عدد مشاهداتها حوالي أكثر من نصف مليون مشاهدة، وذلك عقب مرور 6 ساعات على طرحها.





يُشار أغنية "جيتني مكسور" من كلمات الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وألحان أحمد الهرمي والتوزيع الموسيقي لسيروس.



وفي سياق آخر، تستعد أصاله لطرح أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب خلال الفترة المقبلة، وهي من كلمات وألحان محمد رحيم.





وكانت أصالة قد أعلنت مؤخرًا عن سعادتها الكبيرة بتعاونها في تلك الأغنية مع الملحن محمد رحيم، موضحة أن الأغنية جعلتها ترقص وتبكي من الفرحة، وأنها سوف تزين مسيرتها الفنية، ليخبرها محمد رحيم بسعادته بالعمل معها، قائلاً:"أنا اللى بتشرف بصداقتك والعمل معاكي وفعلاً الغنوة دى أنا كتبتها ولحنتها من كل قلبي،يا حبيبتى يا صولا ربنا يخليكى ويزيدك من فضله".