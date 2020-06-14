إخلاء منزل الرئيس الإسرائيلي بسبب فيروس كورونا

الأحد 14/يونيو/2020 - 11:56 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أخلت السلطات في إسرائيل، اليوم الأحد، منزل الرئيس رؤوفين ريفلين، من العاملين فيه، بعد اكتشاف إصابة أحدهم بفيروس كورونا، بحسب قناة روسيا اليوم.

 

وكشفت السلطات الإسرائيلية، أن منزل الرئيس الإسرائيلي أخلي من الموظفين وتم إلغاء جميع الاجتماعات المقررة لريفلين وإعادة جدولتها في يوم آخر.

 

وأعلن مكتب ريفلين الإعلامي، أمس تسجيل إصابة بفيروس كورونا المستجد لدى أحد الموظفين في إدارته.

 

وبدأت الرئاسة الإسرائيلية، مشاورات مع وزارة الصحة للبدء بإجراءات فحص باقي الموظفين وأيضا للنظر في التدابير التي يمكن أن تطبق على ريفلين نفسه.

 

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أعلن أمس السبت، عن إصابة 3 عناصر من الحرس الخارجي لمقر إقامته بفيروس كورونا.

 

وتشهد إسرائيل في الأسبوعين الأخيرين ارتفاعات حادة في معدلات الإصابات بفيروس كورونا على أساس يومي، ما دفع السلطات إلى وقف عملية تخفيف القيود العامة المفروضة بسبب الجائحة.

 

وسجلت إسرائيل في آخر إحصائية يومية نُشرت أمس السبت 177 إصابة جديدة، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 18972، بينها 300 وفاة.

 

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