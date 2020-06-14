ضبط شخصين لسرقتهما هاتفي محمول في النزهة

ضبط رجال مديرية أمن القاهرة، شخصين لارتكابهما واقعة سرقة هاتفي محمول بالإكراه.





بداية الواقعة، في أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة بدائرة القسم، تمكنت من ضبط (عاطلَين)، وبحوزتهما (طبنجة صوت و4 طلقات صوت- سلاح أبيض "كتر"- هاتفى محمول "مجهولى المصدر").





وبمناقشتهما اعترفا بسرقة الهاتفين المضبوطين بحوزتهما من شخصين كرهًا عنهما بإستخدام الأسلحة المضبوطة بحوزتهما، وبفحص الهاتفين أمكن التوصل إلى المجنى عليهما.

وتبين أن أحدهما "مصاب بجرح قطعى بالرأس"، وقررا بأنهما حال تواجدهما بمنطقة سكنهما فوجئا بالمتهمان قاما بتهديدهما بإستخدام الأسلحة المضبوطة بحوزتهما وتعدى أحدهما على المجنى عليه "المصاب" بمؤخرة الطبنجة المضبوطة حوزتهما مُحدثًا إصابته المنوه عنها واستوليا منهما على الهاتفين ولاذا بالفرار، وأضافا بأنهما كانا في سبيلهما للإبلاغ.





وجاء ذلك، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



