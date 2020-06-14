خرائط جوجل تتيح للمستخدمين العثور على مراكز اختبار فيروس كورونا القريبة منهم

تراقب شركة جوجل - Google عن كثب تأثير فيروس كورونا المستجد منذ بدايته في أوائل هذا العام، حيث اتخذت الشركة العديد من الإجراءات لمساعدة المستخدمين على البقاء آمنين ومطلعين على أخر الاخبار من المصادر الرسمية والموثوقة.





اليوم أعلنت شركة جوجل - Google عن أضافة بعض الميزات في خرائط جوجل التي تهدف إلى مساعدة المستخدمين في الهند لتحديد مواقع مراكز اختبار فيروس كورونا القريبة منهم.





جاء الإعلان عبر تغريدة شركة جوجل ذكرت من خلالها، أنها عملت عن كثب مع المجلس الهندي للأبحاث الطبية والحكومة الهندية لإضافة الميزة في تطبيقاتها وخدماتها، ولجعل هذه الميزة متاحة للمستخدمين، سيتم عرض النتائج باللغة الإنجليزية إلى جانب 8 لغات هندية أخرى.





مع دمج هذه الميزة في بحث جوجل، عندما يبحث المستخدمون عن كلمات رئيسية مثل "اختبار فيروس كورونا" أو "اختبار COVID-19"، ستعرض نتائج البحث معلومات حول مراكز اختبار فيروس كورونا COVID-19 المعتمدة القريبة.





وفي مساعد جوجل، عندما يطلب المستخدمون اختبار فيروس كورونا، ستكون هناك علامة تبويب "اختبار" في صفحة النتائج، وستوفر علامة التبويب هذه قائمة بمراكز الاختبار القريبة المشابهة لنتائج بحث جوجل.





ستعرض خرائط Google مراكز الاختبار في منطقة موجودة هناك على الخريطة بطريقة مماثلة، ويمكن للمستخدمين بعد ذلك النقر على المراكز للحصول على مزيد من المعلومات مثل ما إذا كان مركزًا خاصًا أو تديره مؤسسة حكومية.



