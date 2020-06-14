1.8 مليار جنيه خسائر "المصرية للدواجن "خلال الربع الأول من 2020

الأحد 14/يونيو/2020 - 11:35 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير


كشفت البورصة المصرية عن  القوائم المالية المجمعة لشركة المصرية للدواجن خلال الربع الأول من2020 ، حيث أسفرت النتائج عن  ارتفاع خسائر الشركة بنسبة 9.5% على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية ، أنها سجلت صافي خسائر بلغ 1.84 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2020، مقابل 1.68 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من2019 ، وارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الأول لتسجل 947.47 ألف جنيه بنهاية مارس، مقابل 227.06 ألف جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وسجلت الشركة  مصروفات خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري 1.78 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 1.79 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

و حققت خلال 2019 صافي خسائر بلغ 490.81 ألف جنيه، مقابل 3.56 مليون جنيه خسائر خلال العام السابق له 2018.


وحققت الشركة إيرادات بلغت 1.96 مليون جنيه خلال العام الماضي، ولم تتضمن القوائم المالية أي إيرادات محققة خلال الفترة المقارنة 2018.

وارتفعت خسائر الشركة المستقلة هامشياً خلال الربع الأول من 2020 لتسجل 1.268 مليون جنيه خسائر بنهاية مارس الماضي، مقابل 1.262 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وسجلت الشركة  أرباحاً مستقلة  بلغت نحو 1.02 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 732.19 ألف جنيه خسائر خلال 2018.

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