تصل العقوبة للحجب.. 'الأعلى للإعلام' يحسم أزمة قناتي الأهلي والزمالك اليوم

تناقش لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة جمال شوقي، اليوم الأحد، الشكاوى الواردة من مجلس إدارة القناتين، بعد حالة التراشق التي دارت بين القناتين خلال الأيام الماضية، وذلك في حضور الممثلين القانونيين للقناتين.





وكانت قد الأيام الأخيرة، حالة من الهجوم المتبادل بين مسؤةلي الأهلي والزمالك عبر القناة الرسمية للفريقين، قبل أن يتقدم مسئولو الناديين ببلاغ رسمي للإعلى للإعلام ضد هذه التجاوزات.





وقام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإصدار بيانًا رسميًا حول أزمة الأهلى والزمالك جاء كالتالي:





نتابع حالة الشحن والتراشق اللفظي بين كل من الناديين الأهلي والزمالك عبر قناتيهما الفضائيتين والتي زادت حدتها خلال الساعات الماضية وانتقالها إلى جمهور الناديين على مواقع التواصل الاجتماعي.





وتابع المجلس في بيانه أنه قد تلقى عدة شكاوى من رئيسا مجلس إدارة الناديين بشأن ما تم بثه على قناتي الناديين الفضائيتين، وقد قرر المجلس فتح تحقيق في تلك الشكاوى، واستدعاء الممثل القانوني لكل من القناتين لسماع إيضاحاتهما اليوم الأحد، بمقر المجلس.





ووجه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، رسالة هامة لكافة الصحف ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية الحفاظ على القيم وأصول المهنة وأخلاقياتها فيما يتم بثه من محتوى ، وعدم بث أي مواد إعلامية من شأنها التحريض على إثارة الفتنة أو الاحتقان بين جماهير الرياضة في مصر أو الإضرار بالمجتمع.



