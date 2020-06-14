إصابة وزير الصحة الكازاخستاني بفيروس كورونا

أكدت السلطات الصحية في كازاخستان، اليوم الأحد، إصابة وزير الصحة يلجان بيرتانوف، بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

وكتب بيرتانوف، منشور على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، قال فيه إن نتائج آخر فحص لتشخيص الفيروس خضع له جاءت إيجابية، مؤكدا ظهور أعراض المرض عليه، ولذلك تم نقله إلى مستشفى وبائي.

ولفت بيرتانوف، إلى أن إصابته جاءت على الرغم من التزامه الصارم بجميع الإجراءات الاحترازية، لافتا إلى أن الخطر لا يزال مستمرا، لاسيما بالنسبة للذين لا يستطيعون أداء عملهم من المنزل.

وسجلت في كازاخستان حتى الآن 14496 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، بما في ذلك 76 حالة وفاة.

سمحت السلطات في كازاخستان بإنهاء حالة الطوارئ لفيروس كورونا المستجد، اليوم الاثنين، مما سمح للمدن والمقاطعات بالبدء في رفع إجراءات الإغلاق اعتمادًا على نجاحها في الحد من انتشار الفيروس.

ووفقًا لمرسوم صادر عن كبير الأطباء الصحيين في كازاخستان، يُسمح للمقاطعات والمدن التي تسجل نموًا في حالاتفيروس كورونا COVID-19 التي تقل عن 7٪ يوميًا لمدة سبعة أيام متتالية بإعادة فتح الأعمال التجارية مثل تجار التجزئة الكبار ومكاتب البناء والأسواق الخارجية وصالونات التجميل وصالات الرياضة، حسبما أوردت وكالة "رويترز".