أحمد مالك في مهمة سياحية

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شارك الفنان الشاب أحمد مالك، جمهوره بصور جديدة له، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"،



وعلق أحمد، على الصور قائلًا:مهمة سياحية في أحدى القصور المراكشية".



ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنان المصري، فانهالت التعليقات عليه، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"مرحبا بيك في المغرب" وأضاف آخر"جلست على الطريق لتشتكي"، وفي السياق ذاته تابع ىخر قائلًا:"جميل في كل حالاتك يا أحمد".



يذكر أن آخر اعمال أحمد مالك، "فيلم "الكيرة والجن"، وتدور أحداثة في إطار الغموض والإثارة، ويقوم ببطولته الفنان أحمد عز وكريم عبد العزيز، ولم يعرض الفيلم حتى الآن.





