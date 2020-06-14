ميسي يسجل رقما قياسيا مع برشلونة

الأحد 14/يونيو/2020 - 11:30 ص
ميسي
ميسي
دون البرغوث الارجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة الاسباني رقماً جديداً في مسيرته مع البرسا عقب الفوز يوم امس على مايوركا برباعية نظيفة.

سجل ليونيل ميسي الهدف الرابع لبرشلونة في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع، خلال الفوز على ريال مايوركا 4-0 على ملعب سون مويكس، في إطار الأسبوع 28 بـ"الليغا".

ووفقاً لشبكة أوبتا للإحصائيات، فإن ميسي اللاعب الوحيد الذي سجل 20 هدفاً أو أكثر في مواسمه 12 الأخيرة في الدوري الإسباني.

وعلى صعيد آخر، فإن ميسي ساهم مباشرة في 14 هدفاً لبرشلونة من آخر 17 هدفاً في "الليغا"، حيث سجل 6 أهداف وقدم 8 تمريرات حاسمة.

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