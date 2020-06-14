البورصة تعلق كافة العروض المسجلة خلال الجلسة الاستكشافية على شركتين

ستهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي تباين بأداء المؤشرات وتراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 1.17% استمرارا لموجة جنى الارباح على كافةقياديات السوق التى فتحت على تراجع باستثناء هيرمس ، ومع استمرار مبيعات المؤسسات الاجنبية و العربية فى ظل تراجع الاسواق العالمية و تراجع اسعار النفط عودة لتقييم العرض و الطلب مع عودة ارتفاع المخزونات الامريكية.





وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.17% ليصل إلى مستوى 10704.8 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 1283 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 2033 نقطة.