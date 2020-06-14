'الأعلى للإعلام' يخاطب نقابة الأطباء بشأن كود جديد لتنظيم البرامج الطبية

الأحد 14/يونيو/2020 - 11:27 ص
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام - أرشيفية
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام - أرشيفية
ميسون أبو الحسن
يناقش المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الأحد، مسودة كود البرامج الطبية، والتي تنظم حالة الفوضى في هذه البرامج.

وقال جمال شوقي رئيس لجنة الشكاوى، وعضو المجلس، في تصريحات صحفية، إن كود البرامج الطبية ينظم قواعد بث البرامج الإعلامية والإعلانية، وذلك حماية للمشاهدين من الخداع والتضليل بخلط الإعلام بالإعلان.

وأعلن "شوقي" عن مخاطةبة المجلس غدًا، لنقابة الأطباء؛ لمناقشته بنود الكود، التي تضع شروطًا لظهور الأطباء على الشاشات.

وكانت قد اجتمعت لجنه الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أمس، برئاسة جمال شوقي؛ حيث ناقشت مخالفة جسيمة ارتكبها برنامج المذيعة دعاء فاروق، المُقدم على قناه النهار.

وقالت اللجنة في بيان سابق لها، أمس، إن المذيعة المذكورة استضافت مديرة شركة مستحضرات تجميل، خريجهطة كليه التجارة، وقدمتها المذيعهة على أنها طبيبة تجميل، وسمح البرنامج لها بالترويج للأدوية التي تنتجها الشركة.

وأضافت اللجنة أن الأمر تخطى حدود الترويج بخداع وتضليل المشاهدين، و التدليس عليهم، بالسماح للمحاسبة بالحديث في أمور صحية وطبية، ووصف علاجات محظور على غير الأطباء المؤهلين الحديث عنها، مما يُترض صحة المشاهدين للخطر.

وأكد مصدر مسؤول باللجنة، أن اللجنة أوصت بتقديم بلاغ من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، للمستشار حمادة الصاوي النائب العام، للتحقيق مع المتورطين في ارتكاب الواقعة، ومن بينهم رئيس مجلس إدارة قناة النهار، ورئيس القناة، وصاحبة شركهة ميديا أبل المنتجة للفقرة.

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