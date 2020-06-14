ريهام سعيد: "التريند في مصر فيه حاجة غلط"

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وجهت الإعلامية ريهام سعيد رسالة تحفيزية لجمهورها تحثهم فيها على التفاؤل وتدعوهم لعدم الاستسلام للإحباط، راجية من الله أن تمر أزمة فيروس كورونا على خير، ومتوجهة خلالها بالشكر للأطباء، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".





نشرت ريهام سعيد صورة أرشيفية لها، وعلقت على الصورة قائلة :"صباح الخير، أوعوا الإحباط يتمكن منكم، خلي يقينكم بالله قوي إن ربنا مش بيعمل حاجه وحشه و إن فرجه قريب، إن بعد العسر يسرا، إن شاء الله يرفع البلاء عننا، الناس اللي بتفقدها شهداء أحياء عند ربهم يرزقون يا بختهم".



وتابعت ريهام سعيد قائلة :"خلينا بس نقدم جزيل الشكر لأطبائنا اللي دورهم لا يقل أهمية عن الجندي اللي في سيناء، ادخل علي الحاجات و الأسماء الترند في مصر هاتحس إن في حاجة غلط، جنودنا و أطباءنا هم أبطالنا اللي لازم نذكر اسمهم و نشكرهم طول الوقت، تفاءلوا بالخير تجدوه بس يا ريت نكون أخدنا الدرس و اتعظنا، بكرة أحلى بإذن الله و هافكركوا، صباحكوا فل و يومكم جميل بإذن الله .