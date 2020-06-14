بالأبيض وأسود.. هند عبدالحليم تتألق في إطلالة صيفية جديدة

الأحد 14/يونيو/2020 - 11:21 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
شاركت الفنانة هند عبد الحليم، جمهورها بمجموعة صور جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنانة المصرية، فنهالت التعليقات عليها، فكتب احد متابعيها قائلًا:"حلو جدًا الصور انتي قمر فيها" وأضاف آخر"حلوة دايمًا ماشاءالله عليكي"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"قلبي في صورة".

يذكر أن آخر أعمال هند عبد الحليم، مسلسل حكايات بنات الجزء الرابع، وتدور أحداثة في إطار اجتماعي رومانسي، وشارك في بطولته مجموعة من النجوم الشباب منهم الفنانة هاجر أحمد وأسماء جلال وأحمد كرارة وتامر هاشم.

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