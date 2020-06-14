محافظ الجيزة: 70 ألف طالب يؤدون امتحانات الثانوية وسط تجهيزات استثنائية

قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن المحافظة أنهت استعدادتها لاستقبال امتحانات الثانوية العامة، وتجهيز كافة الإجراءات الوقائية لضمان صحة الطلاب.





وأشار المحافظ، إلى أنه تم تجهيز 193 لجنة أساسية و37 لجنة احتياطية للعام الحالي حيث يؤدي حوالي 70 ألف طالبا وطالبة الامتحانات هذا العام حيث تضم كل لجنة 14 طالب فقط.





وأكد على توفير الكمامات للطلاب والحفاظ على المسافات والإجراءات الوقائية والاحترازية بين الطلبة، مشيرا إلى العمل على توفير كبائن تعقيم أمام مقار لجان الثانوية العامة على مستوى المحافظة وتوفير مطهرات وكواشف حرارية داخل اللجان، مضيفا أنه سيتم متابعة سير عملية الامتحانات يوميا لتلاشي أي معوقات داخل اللجان وذلك من خلال غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بالتنسسيق مع مديرية التربية والتعليم ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن.





وخلال الأجتماع وجه المحافظ بإعداد تقرير نهائي للوقوف علي مدي جاهزية اللجان لأستقبال الأمتحانات واي معوقات لحلها على الفور.





وكما كلف رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتطهير وتعقيم ورفع كفاءة محيط لجان ومقار الأمتحانات من الخارج والداخل وذلك بصفة يومية والعمل على إزالة أي مظاهر للإهمال من خلال رفع كفاءة النظافة وعدم السماح بوجود الباعة الجائلين ورفع اي اشغالات بمحيط اللجان.





وناشد محافظ الجيزة أولياء أمور الطلاب بعدم التواجد خارج اللجان وذلك في إطار الإجراءات الإحترازية الواجب مراعاتها حرصا على سلامتهم وللحد من أي تجمعات.





وأكد المحافظ، على ضرورة توفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات والتأكد من توفير مراوح باللجان والإضاءة والتهوية المناسبة وتوفير زجاجه مياه لكل طالب والتأكد من صلاحية جميع المرافق بالمدارس ورفع كفاءة التي بحاجة إلي أعمال صيانة بالتنسيق مع الإدارات التعليمية وشركات المرافق.





ووجه، بضرورة توفير الرعاية الصحية والاطمئنان على الحالة الصحية للطلبة والتأكد من عدم وجود أية معوقات قد تواجههم مع التصدي بكل حزم لمنع كافة الممارسات والمحاولات السلبية التي تتم في بعض الأحيان بهدف الغش أو الخروج عن القانون بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.





وكما أشاد المحافظ بالجهود المبذولة من وزارتي التربية والتعليم والصحة فيما تم اتخاذه من الإجراءات الاحترازية والوقائية وتطهير وتعقيم اللجان حرصا على سلامة ابنائنا الطلبة .





وثمن محافظ الجيزة الدور الهام والتعاون المثمر مع قطاع أمن الجيزة في عملية تأمين لجان الامتحانات.





ومن جانبه قال مدير مديرية التربية والتعليم، إنه تم تجهيز ١١٠ استراحة على مستوى المحافظة بعدد 20 إدارة تعليمية مع القيام بأعمال التطهير والتعقيم للأستراحات والتأكيد على التهوية والإضاءة الجيدة إلى جانب توفير كافة المطهرات وأدوات التعقيم اللازمة.



