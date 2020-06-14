نجم الوداد يكشف مفاجأة بشأن مفاوضات الأهلي والزمالك

الأحد 14/يونيو/2020 - 11:11 ص
الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
حسام مجدي
أشارت العديد من التقارير الصحفية في الفترة الأخيرة إلى وجود منافسة بين الزمالك والأهلي للتعاقد مع محمد الناهيري نجم نادي الوداد المغربي في الصيف القادم.

وأكد محمد الناهيري أنه بالفعل يوجد مفاوضات من جانب الزمالك والأهلي لضمه في الصيف وأنه لا يمانع في اللعب بالدوري المصري.

وقال محمد الناهيري في تصريحات صحفية: "أملك بالفعل عروض من الدوري المصري وأخرى أوروبية ولكني تركت كل هذه العروض لوكيل أعمالي ليتفاوض مع هذه الأندية".

وتابع: "لا أمانع في الانضمام إلى فريق عربي أو أوروبي في الموسم القادم ولكن يجب أن يكون العرض المقدم مناسب لي من الناحية المادية".

وأنهى محمد الناهيري حديثه قائلا: "لا يمكن أن استبدل الوداد بفريق أخر في حالة لم تكن العروض المقدمة غير مناسبة لي ولكني سأحسم مستقبلي بشكل نهائي خلال الأيام القليلة المقبلة".

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