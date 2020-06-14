يارا تبعث رسالة أمل لجمهورها.. ماذا قالت؟

الأحد 14/يونيو/2020 - 11:11 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
بعثت الفنانة اللبنانية يارا، رسالة أمل لمتابعيها من خلال نشر صورة جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت يارا، على الصورة قائلة:"بتتخيّلوا كيف صارت طلعِتنا برّا البيت ان شاءالله نرجع نعيش بشكل طبيعي متل قبل والأمور تهدأ وتتحسّن في كل العالم".

وأضافت:"ودايمًا بشكر ربّي وبقول الحمدالله على كل شي وعلى كل يوم مرق علينا قبل الوباء وما حدا كان يعرف قيمة الحياة الطبيعية".

يذكر أن آخر أعمال ياراـ أغنية "حبيبي يا" التي طرحتها يوم 19 مارس، على طريقة الفيديو كليب، عبر قناتها الرسمية، بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وحقق الكليب نجاحًا كبيرًا.

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