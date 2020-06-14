نجوم الفن يدعمون شريف منير بعد تعرض ابنتيه للتحرش

الأحد 14/يونيو/2020 - 11:10 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد

أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي وسيلة كبري لمعاناة البعض من الفنانين وأبنائهم من "التنمر" بسبب تعرضهم الدائم للسخرية والمضايقات، والعبارات المليئة بالعداوة والكراهية المؤذية لهم ولأبنائهم، وكانت آخر هذه الضحايا ابنتي الفنان شريف منير، فريدة وكاميليا، ولكن والدهم لم يقف صامتًا عند الهجوم العنيف الذي تعرضوا له، حيث عزم على الانتقام لهم واسترداد حقهم، حتى يمتنع أي فرد بعد ذلك من المساس لأي شخص بسوء.


وكانت بداية تلك الواقعة عندما نشر شريف منير صورة لبناته عبر حسابه الشخصي على موقع"إنستجرام"، إلا أنه قام بحذفها مباشرةً بعد مشاهدته عددًا من التعليقات البذيئة من قبل مستخدمي السوشيال ميديا الذين قاموا بالإساءة له ولبناته، لكنه عاد لنشرها مجددًا مُعلنًا عن اتخاذه الإجراءات القانونية ضد المسيئين له ولابنتيه،  حيث أعلن في مقطع فيديو قصير له عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" ،ظهر في الفيديو برفقة ابنتيه، مُؤكدًا للجميع أنه اتخذ الإجراءات القانونية ضد المسيئين له ولابنتيه، وطالب فيه مُحبيه بضرورة التوحد ضد أي شخص يصدر أي إساءات على السوشيال ميديا، ونصحهم بتقديم البلاغات ضده، ومساعدتهم لرجال الشرطة في معرفة هوية هؤلاء لملاحقتهم.


وأكد شريف منير، أن هناك تطبيقًا سوف يُدشن على الهواتف المحمولة لتتبع أي شخص يقوم بالإساءة، بمجرد عمل "سكرين شوت" لهذه التعليقات المسيئة، وانهى شريف منير كلامه قائلاً :"ياما دقت على الراس طبول وعدينا.. والموضوع ده هيعدي ومش هيبقى في بعد كده على مواقع التواصل الاجتماعي لفظ واحد غلط .. أنا مستني بقى الناس الملايكة يردوا علينا ويقولولنا كلام عشان كله هيبقى بحسابه".


وحرص بعض الفنانين على تقديم الدعم له، والوقوف بجانبه ضد "التنمر" الذي تعرض له هو وبناته، ومن هؤلاء الفنانين :


إنجي خطاب

أبدت الفنانة إنجي خطاب تأيدها لما فعله الفنان شريف منير، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع" إنستجرام"، حيث نشرت صورة لشريف منير برفقة بناته، وعلقت عليها قائلة:"أستاذنا في الفن وقدوة لينا في الأخلاق ونعم الفنان ونعم الأب لك مني كل الاحترام والتقدير وبرافو علي موقفك في رد حق بناتك وقطع لسان أي مريض يتطاول، واللي يتطاول نحبسه كمان زي ما قولت النائب العام هيحبس أي حد يغلط وأنا بدعمك جدًا يا فنان.

وتابعت:" والاسكرين شوت تحبس أي حد يتطاول كامل احترامي ليك يا نجمنا ياريت كل الفنانين يعملوا اسكرين شوت لأي حد مريض يتطاول عليهم عشان في إجراء قانوني دلوقتي يحبس المتنمرين السفلة دول".


نجلاء بدر

كما وافقته أيضًا الفنانة نجلاء بدر، حيث نشرت صورة له برفقة بناته، عبر حسابها الشخصي على موقع" إنستجرام "وعلقت عليها قائلة :" كامل الاحترام و التقدير لك و لإسرتك، علمتنا درس و أتأخرنا شوية بس خلاص كل واحد لازم ياخد حقة".


عمرو محمود ياسين

وكان من المؤيدين بشدة لما قاله الفنان شريف منير الفنان عمرو محمود ياسين الذي قال عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" :" يعني معنديش كتير أقوله غير إن شريف منير فنان محترم عنده أسرة محترمة، ربنا يبارك فيهم، وعنده حق الناس لازم تتعامل بأدب مع بعض مش معقول البلطجة والتنمر اللي بيحصل ده".

ياسمين الخطيب

وكانت من بين الداعمين للفنان شريف منير الفنانة ياسمين الخطيب الذي كتبت عبر حسابها الشخصي على موقع"إنستجرام ":"ماتسكتوش
كلنا اكتوينا ونكتوي بما لا طاقة لنا به من التشهير والشتم والخوض في الأعراض، وما يترتب على ذلك من إيذاء نفسي لنا ولأبنائنا ولعائلاتنا.. ورغم ذلك نصمت! شكراً شريف منير.. شكرًا جدًا، لأنك جرؤت على إتخاذ القرار الذي تأخر كثيرًا، والذي اختصرته كلمتك:" ماتسكتوش".


ليلى عز العرب

كما أيدته أيضًا الفنانة ليلى عز العرب، حيث نشرت صورة للفنان شريف منير برفقة بناته، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، وعلقت على الصورة قائلة:"عيلة محترمة، ادعم شريف منير وعائلته ضد سخفات تعليقات الهمج ومدعي الفضيلة".

نسرين أمين

ودعمته أيضًا الفنانة نسرين أمين، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع "تويتر" حيث نشرت صورته برفقة بناته، وعلقت عليها قائلة:"ادعم استاذ شريف منير ضد التعليقات المريضة والسخيفة والمتنمرة والمتعصبة على مواقع التواصل الإجتماعي".

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