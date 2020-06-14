"أحلى ناس".. داليدا خليل برفقة طوني عيسى وورد الخال

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نشرت الممثلة اللبنانية ​داليدا خليل​ صورة جديدة لها برفقة كلًا من الممثلة اللبنانية ورد الخال وزوجها المؤلف الموسيقي اللبناني باسم رزق والممثل اللبناني طوني عيسى، وذلك على صفحتها الخاصة على موقع تدوين التغريدات القصيرة تويتر.



وعلقت داليدا على الصورة قائلة: "مع أحلى الناس"، وتلقّت داليدا عدد كبير من التعليقات الإيجابية والمحببة على الصورة فمنهم من قال: "الله يديم المحبة والصداقة".



جدير بالذكر أن آخر أعمال داليدا خليل الدرامية، مسلسل سر وحققت نجاحات ساحقة بشخصية تالين.