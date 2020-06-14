خلطات طبيعية للحصول على بشرة برونزية لامعة

الأحد 14/يونيو/2020 - 10:50 ص
بوابة الفجر
هناك مجموعة من الزيوت والخلطات الطبيعية يمكنك استخدامها للحصول على بشرة برونزية لامعة وبدون أي أضرار جانبية، ومن أفضل هذه الخلطات ما يلي:

خلطة زيت السمسم وزيت جوز الهند
خلطة زيت الزيتون
خلطة زيت الأفوكادو وزيت الزيتون 

خلطة زيت السمسم وزيت جوز الهند
احضري 8 ملاعق صغيرة من زيت الجوز، و4 ملاعق كبيرة من زيت الأفوكادو، و4 ملاعق كبيرة من زيت السمسم.
اخلطي المكونات جيدًا وتحفظ في وعاء زجاجي محكم الإغلاق، ويتم استخدامها لمدة شهر 
وفي حال كان زيت جوز الهند متجمد، سخنيه في بخار ماء سيتم تحويله لسائل.
 
خلطة زيت الزيتون 
اغمسي قطعة قماش كبيرة بزيت الزيتون، وافركي جميع أنحاء الجسم بهذا الزيت بشكل متساوي ما عدا الوجه.
ابدأي بمنطقة الظهر لتسميرها لمدة 20 أو 30 دقيقة، ومن ثم منطقة الصدر، لمدة نصف ساعة.
ازيلي زيت الزيتون باستخدام الصابون فيما بعد.

خلطة زيت الأفوكادو وزيت الزيتون 
حضري كوب من زيت الزيتون، و8 ملاعق صغيرة من زيت الافوكادو، و2 ملعقة كبيرة من عصير الجزر الطازج، مع قطرات من زيت الصندل العطري.
اخلطي الزيوت الأساسية معًا قبل إضافة زيت خشب الصندل.

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