جني الأرباح يهبط بسوق دبي المالي 1.5% خلال التعاملات الصباحية





إستهل سوق دبي المالي تعاملات اليوم الأحد أولي جسات الأسبوع علي تراجع وسط عمليات جني أرباح لمكاسب استعادت مستويات منذ 3 أشهر خلال الأيام الماضية و تراجع مؤشر سوق دبي المالي 1.51% إلى 2071.36 نقطة، عبر فقدان 31.70 نقطة على المؤشر من خلال تداول 102.39 مليون سهم، بقيمة 65.15 مليون درهم.









وأنهي سوق دبى المإلى تعماملات الأسبوع الماضي علي ارتفاع بنسبة 3.1% رابحاً 63.77 نقطة ليغلق عند مستوى 2103.25 نقطة، للأسبوع الرابع على التوالي، وربح رأس المال السوقى 3.3 مليار درهم ليغلق عند مستوى 295.15 مليار درهم. وارتفع قطاع السلع بسوق دبي بنسبة 13.2%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 7.3% مدفوعاً بصعود سهم شركة إعمار العقارية بنسبة 10.3%، إعمار للتطوير بنسبة 2.8%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 2.2% مدفوعاً بصعود سهم بنك الإمارات دبى الوطنى بنسبة 0.22%.





و تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم بنسبة 1.16 % إلى 4244.85 نقطة من خلال تعاملات بحجم 5.61 مليون سهم، بقيمة قدرها 14.77 مليون درهم.



