تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية بنسبة 0.45% بمستهل تعاملات جلسة الأحد

استهل سوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الأحد، على تراجع ليواصل تراجعه الثالث متأثراً بهبوط قطاعات البنوك والمواد الأساسية والطاقة.، وهبط المؤشر العام للسوق "تاسي" تراجعاً بنسبة 0.45% إلى مستوى 7277.17 نقطة ليفقد نحو 32.63 نقطة ، وجرى التعامل على 1.2 مليار ريال من خلال 63.34 مليون سهم موزعة على 58.96 ألف صفقة.





وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعاً بسوق الأسهم السعودية اليوم سهم أميانتيت بنسبة 7.75%، تلاه سهم وقت اللياقة بنسبة 7.27%، تلاهما سهم الخزف السعودي بنسبة 6.18%، بينما تصدر الخاسرين سهم فيبكو بنسبة 2.35%، كما انخفض أداء سهم سامبا بنحو 1.96%، كما انخفض سهم الرياض بنحو 1.69%، وكان سهم دار الأركان الأنشط من ناحية التداولات بنحو 11.14 مليون سهم وبقيمة 80.877 مليون ريال.





وتراجع قطاع البنوك بسوق السعودية اليوم بنسبة 0.93%، كما تراجع قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.41%، ونزل قطاع الطاقة بنحو 0.39%.





وأنهى سوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة الخميس، آخر جلسات الأسبوع على تراجع للجلسة الثانية على التوالي، بضغط من قطاع البنوك بنسبة 0.25% إلى مستوى 7309.80 نقطة ليفقد نحو 18.29 نقطة.







