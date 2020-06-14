طريقة بسيطة لتحضير شرائح اللحم بصوص الفطر

إذا كنت تحتارين في طريقة إعداد شرائح اللحم، وتفضلين إعدادها بطريقة مميزة تعجب أطفالك وزوجك، عليك تحضير شرائح اللحم بصوص الفطر بالمقادير وطريقة التحضير التالية:





مقادير تحضير شرائح اللحم

- 2 ملعقة من الزبدة

- شرائح لحم

- فص ثوم مفروم جيدا

- كوب من الفطر

- بصلة مفرومة

- ملعقة كبيرة من الصويا صوص

- مرق اللحم

- ملح

- فلفل أسود

- دقيق

- كريمة





طريقة تحضير شرائح اللحم

تبلي شرائح اللحم بالملح والفلفل الأسود، و ضعي الزبدة في مقلاة وذوبيها ثم أضيفي شرائح اللحم واقليها من الطرفين حتى تنضج ثم ارفعيها من المقلاة.

أضيفي الثوم المهروس والبصلة المفرومة وقلبي حتى تذبل ثم أضيفي الفطر وقلبي لبضعة دقائق.

أعيدي شرائح اللحم للمقلاة وأضيفي الدقيق وقلبي المكونات جيداً.

أضيفي المرق واتركيه يغلي على نار عالية ثم اتركي اللحم على نار متوسطة إلى هادئة لعشر دقائق.

أضيفي الصويا صوص وحركي المكونات جيداً واتركيها تغلي لدقيقة ثم أضيفي الكريمة السائلة واتركيها تغلي مع بقية المكونات ثم اتركيها لربع ساعة على نار هادئة حتى يصبح قوام الصوص سميكاً.

اسكبي شرحات اللحمة مع صوص الفطر في طبق التقديم وبذلك يكون الطبق جاهزاً.