تسجيل 119 حالة وفاة و8835 إصابة جديدة بكورونا في روسيا

الأحد 14/يونيو/2020 - 10:43 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجلت السلطات الصحية الروسية، 119 وفاة و8835 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال آخر 24 ساعة، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 528964 إصابة بينها 6948 حالة وفاة.

 

وقد ارتفعت حصيلة الإصابات الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، في روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية إلى قرابة 9 آلاف حالة جديدة.

 

وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة فيروس كورونا في روسيا، اليوم الجمعة، في تقريرها اليومي رصد 8987 إصابة جديدة بالوباء (مقابل 8779 إصابة أمس)، ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في البلاد 511423، بما في ذلك 235338 حالة نشطة (ما يمثل ارتفاعا بـ584 حالة نشطة منذ يوم أمس).

 

وأعلنت الغرفة عن رصد وفاة 183 مصابا بـ"كوفيد-19" خلال آخر 24 ساعة (مقابل 174 وفاة أمس)، ما يرفع حصيلة ضحايا الجائحة في روسيا إلى 6715 شخصا.

 

ويعود أكثر عدد من الإصابات والوفيات الجديدة (49 وفاة و1714 إصابة) إلى العاصمة موسكو التي تتصدر قائمة أكبر بؤر كورونا في روسيا بـ202935 إصابة مؤكدة، بينها 3187 حالة وفاة.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

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