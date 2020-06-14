نابولي يتلقى ضربة قوية أمام يوفنتوس في نهائي كأس إيطاليا

تلقى فريق نابولي الايطالي ضربة قوية قبل مواجهة يوفنتوس في نهائي كأس إيطاليا يوم الاربعاء المقبل أمام فريق يوفنتوس.





وسيغيب حارس نابولي، الكولومبي المتألق دافيد أوسبينا، عن مباراة فريقه في نهائي كأس إيطاليا الأربعاء المقبل أمام يوفنتوس، بداعي الإيقاف، بعد أن حصل على بطاقة صفراء في مواجهة فريقه أمام إنتر ميلان، في إياب نصف النهائي.





قدم أوسبينا أداءً مذهلاً بتصدياته الحاسمة، كما أنه ساهم في صناعة هدف التعادل الذي سجله البلجيكي درايس ميرتنز، ليقود فريقه للعودة للنهائي بعد غياب 6 أعوام.





وتلقت شباك الحارس الكولومبي هدفاً مبكراً في الدقيقة 2 عن طريق الدنماركي كريستيان إريكسن، إلا أن هذا لم ينل من تركيزه وقام بتصديات رائعة في أكثر من مناسبة، ليذهب باللقاء إلى بر الأمان.





إلا أن صاحب 31 عاماً حصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 77 بسبب إضاعة الوقت، وبهذا سيغيب عن حماية عرين "الآتزوري" على ملعب الأولمبيكو في مباراة النهائي أمام "البيانكونيري"، وذلك بعد أن حصل على بطاقة مماثلة في مباراة الذهاب قبل 4 أشهر.



