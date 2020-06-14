المؤشر الرئيسي للبورصة يهبط 1.17% مع بداية أول جلسة في الأسبوع

إستهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي تباين بأداء المؤشرات وتراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 1.17% استمرارا لموجة جنى الارباح على كافةقياديات السوق التى فتحت على تراجع باستثناء هيرمس ، ومع استمرار مبيعات المؤسسات الاجنبية و العربية فى ظل تراجع الاسواق العالمية و تراجع اسعار النفط عودة لتقييم العرض و الطلب مع عودة ارتفاع المخزونات الامريكية.









وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.17% ليصل إلى مستوى 10704.8 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 1283 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 2033 نقطة.









وإختتمت البورصة المصرية تداولات الاسبوع المنقضى على تباين للجلسة الثالثة بعد 7 جلسات من الارتفاع و صلت بالمؤشرات و معظم الاسهم لمناطق مقاومة جديدة ، لتعود بموجة جنى ارباح خاصة على قياديات الرئيسي و التجارى الدولى مقلصة من ارتفاعاتها لينهى الرئيسي تداولات الخميس على تراجع بنسبة 0.93% عند 10831 نقطة ، بمبيعات من المستثمرين العرب و الاجانب ، مقابل استمرار شراء المؤسسات المحلية ، فيما انهى السبعينى متساوى الاوزان على ارتفاع طفيف اقل من عشر النقطة المئوية عند 283.44 نقطة ، و الذى جاء بقيم تداول أقل من المتوسط بلغت 808 مليون جنيه ، بحجم تداول 312 مليون سهم ، من خلال 33510 صفقة بمخطط سيولة 49% للشراء ، ليفقد رأس المال السوقى للشركات المقيدة 4.347 مليار جنيه بنهاية تداولات الخميس .





وتوقع أيمن فودة خبير أسواق المال إنتهاء موجة التصحيح التى تمر بها المؤشرات متأثرة باداء القياديات منتصف جلسة اغد لاثنين على الاكثر.