المؤشر الرئيسي للبورصة يهبط 1.17% مع بداية أول جلسة في الأسبوع

الأحد 14/يونيو/2020 - 10:30 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
إستهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي تباين بأداء المؤشرات وتراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 1.17% استمرارا لموجة جنى الارباح على كافةقياديات السوق التى فتحت على تراجع باستثناء هيرمس ، ومع استمرار مبيعات المؤسسات الاجنبية و العربية فى ظل تراجع الاسواق العالمية و تراجع اسعار النفط عودة لتقييم العرض و الطلب مع عودة ارتفاع المخزونات الامريكية.


وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.17% ليصل إلى مستوى 10704.8 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 1283 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 2033 نقطة.


وإختتمت البورصة  المصرية تداولات الاسبوع المنقضى على تباين للجلسة الثالثة بعد 7 جلسات من الارتفاع و صلت بالمؤشرات و معظم الاسهم لمناطق مقاومة جديدة ، لتعود بموجة جنى ارباح خاصة على قياديات الرئيسي و التجارى الدولى مقلصة من ارتفاعاتها لينهى الرئيسي تداولات الخميس على تراجع بنسبة 0.93% عند 10831 نقطة ، بمبيعات من المستثمرين العرب و الاجانب ، مقابل استمرار شراء المؤسسات المحلية ، فيما انهى السبعينى متساوى الاوزان على ارتفاع طفيف اقل من عشر النقطة المئوية عند 283.44 نقطة ، و الذى جاء بقيم تداول أقل من المتوسط بلغت 808 مليون جنيه ، بحجم تداول 312 مليون سهم ، من خلال 33510 صفقة بمخطط سيولة 49% للشراء ، ليفقد رأس المال السوقى للشركات المقيدة 4.347 مليار جنيه بنهاية تداولات الخميس .

وتوقع أيمن فودة خبير أسواق المال إنتهاء موجة التصحيح التى تمر بها المؤشرات متأثرة باداء القياديات منتصف جلسة اغد لاثنين على الاكثر.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

قادمة من الصين.. الموجة الثانية لكورونا على الأبواب (صور)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. تطورات سلبية جديدة في أزمة سد النهضة

منذ يوم

مفاجأة.. تحديد موعد مباريات الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 7 دقيقة

تحذير مهم من السجائر الإلكترونية.. تسبب أعرضا تشبه كورونا

منذ ساعة و نصف

"كلمة السر قنديل".. أحمد موسى يكشف معلومات خطيرة عن بناء سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل| الصحة: تسجيل 1677 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و62 وفاة

منذ حوالي 14 ساعة

ترتيب هدافي الدوري الإسباني.. ميسي يعزز الصدارة ويغرد منفردا

منذ 34 دقيقة

بعد فتحي وإكرامي.. بيراميدز يستهدف نجم جديد من الأهلي

منذ ساعتين

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف عن تكليف جديد من السيسي

منذ حوالي 23 ساعة

تفاصيل الدواء الروسي لعلاج مصابي الكورونا في 5 أيام (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

جوارديولا يضرب برشلونة في مقتل

منذ أقل من ساعة

الحكومة تحسم الجدل بشأن مواعيد غلق المقاهي والمحلات التجارية عقب انتهاء كورونا (فيديو)

منذ يوم

الطبيب المصري الوحيد ضمن فريق "أكسفورد" يكشف تفاصيل لقاح الكورونا

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة من ريال مدريد في صفقة كيليان مبابي

منذ ساعة

رد فعل حاسم من "الري" تجاه أزمة سد النهضة.. وتحذير قوي لـ أديس أبابا (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

نشأت الديهي مهددا أثيوبيا: صبر مصر نفذ بشكل لا يتوقعه أحد

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

أخبار البورصة المصرية .. المؤشر الرئيسي للبورصة يهبط 0.52% بمنتصف التعاملات

التباين يسيطر علي أداء مؤشرات البورصة بمستهل جلسة الأحد

تباين بأداء مؤشرات البورصة المصرية في مستهل جلسة الأربعاء

البورصة تعوض خسائرها وتربح 7 مليار جنيه مع بداية تعاملات الأربعاء

المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية يهبط 0.99% بمنتصف التعاملات

المؤشر الرئيسي للبورصة يهبط بنسبة 1.2% في منتصف الجلسة

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:29 ص

تحذير مهم من السجائر الإلكترونية.. تسبب أعرضا تشبه كورونا

رد فعل حاسم من "الري" تجاه أزمة سد النهضة.. وتحذير قوي لـ أديس أبابا (فيديو)

08:24 م

قادمة من الصين.. الموجة الثانية لكورونا على الأبواب (صور)

06:30 م

مفاجأة.. تحديد موعد مباريات الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

09:56 ص

الطبيب المصري الوحيد ضمن فريق "أكسفورد" يكشف تفاصيل لقاح الكورونا

10:54 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم