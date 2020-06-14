الإنسانية لا تفرق.. طبيب بيطري ينقذ حصانا بمدينة طنطا

كشف الدكتور أمير يوسف، الطبيب البيطري أخصائي الأمراض الباطنة والمعدية، عن تفاصيل إنقاذه حصانا من الموت، بعدما سقط على الأرض في أحد الشوارع بمدينة طنطا، مشيرا إلى أنه في أثناء عودته من عيادته فوجىء بسقوط حصان على الأرض.





وأشار خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الأحد، إلى أنه توجه مسرعا إلى الحصان، وقام بفكه من العربة، لافتا إلى أن الحصان كان مصاب بضربة شمس، وقوته بدأت تنهار، ومستسلما لحالته.





وأضاف أن نظرات الحصان كانت معبرة جدا عن مدى إرهاقه، وحجم المجهود الذي بذله، لافتا إلى أنه نقل الحصان إلى عيادته، وقام بتركيب محاليل له، مطالبا بسن قانون لحماية حقوق الحيوان.



