خبير عسكري يكشف لــ"الفجر" أهداف إيران ببلاده .. ويعلق على إعلان الانتقالي الادارة الذاتية للجنوب

الأحد 14/يونيو/2020 - 10:25 ص
العميد ناصر أحمد عوض حويدر
العميد ناصر أحمد عوض حويدر
الشحات غريب

علق الخبير العسكري "العميد ناصر أحمد عوض حويدر" على قرار المجلس الانتقالي الجنوبي بإعلانة الإدارة الذاتية للجنوب.

 

وقال ناصر في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، إن المجلس الانتقالي الجنوبي اتخذ قرار الإدارة الذاتية ويسير في قراره دون رجعة، مؤكداً أن شعب الجنوب سيخرج منتصراً وستقام دولة يتساوى فيه الجميع لا فرق بن أسود وأبيض كلهم متساوون في الحقوق والواجبات وستكون دولة نظام وقانون، وسنكون شركاء حقيقيين مع العالم في مكافحة لاارهاب بكل أشكاله.

 

وحول حل أزمة اليمن قال ناصر إن حل الأزمة اليمنية يتمثل في فك الارتباط، وعودة الدولتين إلى وضعهم السابق ما قبل 22 مايو 1990 مؤكداً بأن دون ذلك لا حل واستمرار الحرب.

 

كما تحدث حول أهداف إيران وأهدافها من اليمن حيث أكد أن إيران تريد السيطرة على اليمن وهي الداعم الرئيس لمليشيات الحوثي مؤكداً بأن إيران تريد أن تكون مليشيات الحوثي مثل حزب الله في لبنان وهي تهدد المنطقة، ولها أطماع للسيطرة على الممرات والملاحة الدولية في البحر العربي والبحر الأحمر.

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