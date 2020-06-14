محمد عز يكشف ذكريات طفولته مع "الطيارة الورق"

الأحد 14/يونيو/2020 - 10:19 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد


كشف الفنان محمد عز عن بعض ذكرياته في مرحلة الطفولة، وخاصة كيفيه تصميمه الطائرات الورقية، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر الفنان محمد عز مقطع فيديو جديد له وهو يقوم باللعب بإحدى الطائرات الورقية، وعلق على الفيديو قائلاً :"وأنا صغير كانت تقريبًا حياتي في الشارع، ولعبت كل حاجة من أول التريك تراك ودي معتقدش ناس كتير لعبتها".

وتابع محمد عز قائلاً:"أنا كنت بعمل الطيارة بالخوص والجلاد وكانت أشكالها مبهجة لدرجة لا تتخيلوها أنا لحقت كل حاجة كانت جميلة".


وفي سياق آخر، خاض الفنان محمد عز السباق الرمضاني الماضي من خلال مشاركته في مسلسل "الاختيار"،وهو بطولة أمير كرارة أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق،بالإضافة إلى مجموعة من النجوم كضيوف منهم آسر ياسين، محمد ‏إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصري، محمد رجب، صلاح ‏عبد الله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق، وهو من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنرجي.



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