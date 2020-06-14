الأهلي يحسم مصير محمد شريف

الأحد 14/يونيو/2020 - 10:06 ص
محمد شريف
محمد شريف
حسام مجدي
حسم النادي الأهلي مصير محمد شريف نجم الفريق والمعار إلى صفوف نادي إنبي بشأن العروض التي تلقاها خلال الفترة الماضية.

وانتشرت العديد من الأنباء في الفترة الأخيرة التي تشير إلى تلقى محمد شريف العديد من العروض من الدوري المصري وبعض أندية الخليج لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ونفى مسئولو القلعة الحمراء كل الأنباء المنتشرة بشأن محمد شريف مؤكدين أن اللاعب لم يتلقى أي عروض لضمه في الفترة الماضية.

وكان السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأحمر قد طالب بعودة محمد شريف للفريق في نهاية الموسم الجاري عقب انتهاء إعارته مع نادي إنبي بعد المستوى المميز الذي ظهر به.

وتنتهي إعارة محمد شريف مع نادي إنبي بشكل رسمي بنهاية الموسم الجاري وكان النادي البترولي قد أظهر رغبة في تجديد إعارة اللاعب لمدة موسم أخر ولكن الأهلي قام بتأجيل حسم مصيره حتى يتم الانتهاء من أزمة فيروس كورونا.

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