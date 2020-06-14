هالة صدقي تسخر من مساعدين إخراج مسلسل "ليه لاء"

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سخرت الفنانة هالة صدقي، بطريقة كوميدية من مساعدين إخراج مسلسل "ليه لأ" من خلال نشر صورة جديدة لهما، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهروا خلال الصورة مرتدين بدل وقائية وكمامات وقفازات.



وعلقت هالة، على الصورة قائلة:"صور مساعدين الاخراج واحنا بنصور، رجال الفضاء".



مسلسل "ليه لا" تدور أحداثة في إطار أجتماعي، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنانة أمينة خليل وبسنت شوقي وعمر السعيد وشيرين رضا وهاني عادل، والمسلسل من إخراج مريم ابو عوف، وينتمي المسلسل لنويعة الأعمال الدرامية القصيرة ذات 15 حلقة، وكان من المقرر عرضه في النصف الثاني من رمضان ولكن تم تاجيله.