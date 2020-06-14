"تعليم كفر الشيخ" يتسلم الدفعة الأولى من بوابات تعقيم لجان الثانوية العامة

تسلمت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، أول دفعة من بوابات التعقيم الإلكترونية والتي سيتم استخدامها لتعقيم طلاب الثانوية العامة، خلال مارثون الامتحانات ضمن الإجراءات الوقائية التي تنفيذها لحماية الطلاب، وذلك بحضور الدكتور سلامه الويشي، المدير العام للتعليم العام، وغادة النحاس، مدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء، وهاني حمدان، منسق المنصة وعد من قيادات المديرية والإدارات التعليمية، ومدراء المدارس.





وتابعت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وصول البوابات للمدارس، وتسليمها،وتركيبها، ووصول المطهرات للجان، بإداراتي شرق كفر الشيخ، وغرب كفر الشيخ التعليميتين.





وتفقدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أعمال تركيب البوابات بلجان مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، وعلي عبد الشكور للغات، وعلي عبد الشكور للتعليم الاساسي، والمدرسة الثانوية التجارية، ومدرسة النور للمكفوفين، لمتابعة استمرار أعمال التطهير والتعقيم، وحجرات العزل باللجان، إضافة لتوفير المطهرات بدورات المياه، ومتابعة حجرات الزائرة الصحية، للتأكد من الانتهاء من تجهيزها بكافة الأجهزة المتاحة.



