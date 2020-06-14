"تعليم كفر الشيخ" يتسلم الدفعة الأولى من بوابات تعقيم لجان الثانوية العامة
الأحد 14/يونيو/2020 - 10:06 ص
تسلمت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، أول دفعة من بوابات التعقيم الإلكترونية والتي سيتم استخدامها لتعقيم طلاب الثانوية العامة، خلال مارثون الامتحانات ضمن الإجراءات الوقائية التي تنفيذها لحماية الطلاب، وذلك بحضور الدكتور سلامه الويشي، المدير العام للتعليم العام، وغادة النحاس، مدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء، وهاني حمدان، منسق المنصة وعد من قيادات المديرية والإدارات التعليمية، ومدراء المدارس.
وتابعت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وصول البوابات للمدارس، وتسليمها،وتركيبها، ووصول المطهرات للجان، بإداراتي شرق كفر الشيخ، وغرب كفر الشيخ التعليميتين.
وتفقدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أعمال تركيب البوابات بلجان مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، وعلي عبد الشكور للغات، وعلي عبد الشكور للتعليم الاساسي، والمدرسة الثانوية التجارية، ومدرسة النور للمكفوفين، لمتابعة استمرار أعمال التطهير والتعقيم، وحجرات العزل باللجان، إضافة لتوفير المطهرات بدورات المياه، ومتابعة حجرات الزائرة الصحية، للتأكد من الانتهاء من تجهيزها بكافة الأجهزة المتاحة.
تسجيل 1677 إصابة جديدة بكورونا.. و62 حالة وفاة
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء السبت، عن خروج 421 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11529 حالة.
وأوضح متحدث الوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12919 حالة، من ضمنهم الـ 11529 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1677 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 62 حالة جديدة.
وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 42980 حالات من ضمنهم 11529 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1484 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا